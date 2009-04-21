Мнения финансовых гуру разошлись

Мировая экономика придет в себя не ранее первой половины 2010 года. Об этом в интервью, опубликованном в понедельник, 20 апреля, на страницах газеты Handelsblatt, заявил директор МВФ Доминик Стросс-Кан. Шеф Международного валютного фонда указал также на угрозу дефляции, последствия которой могут оказаться катастрофическими для мировой экономики. При постоянно снижающихся ценах компании и потребители не спешат с закупками, ожидая дальнейшего падения цен, что в конечном итоге может привести к резкому снижению объемов производства, сообщает Немецкая волна..

Рыночной экономике нужны ясные правила игры

Доминик Стросс-Кан призвал правительства государств мира как можно скорее очистить балансы банков от "гнилых" кредитов. По его словам, этот вопрос намного важнее проектов по оживлению конъюнктуры. Глава МВФ также отметил, что финансовый кризис привел к принципиальному пересмотру бытовавшего ранее представления о рыночной экономике, как о саморегулирующейся системе. По мнению шефа МВФ, для бесперебойного функционирования рыночной экономики нужны ясные правила игры.

Тем временем, сообщает Reuters, член совета директоров Европейского центрального банка Лоренцо Бини Смаги заявил, что страхи перед дефляцией сильно преувеличены и что в данный момент разговоры о дефляции носят чисто теоретический характер.