Fitch понизило рейтинг ПУМБ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ЗАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) с уровня «B» до «B-» с сохранением негативного прогноза.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В сообщении указывается, что одновременно агентство отозвало все рейтинги банка. Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Также сообщается, что понижение отражает недавнее ухудшение качества активов банка. «В настоящее время банк имеет умеренную способность абсорбировать потери по кредитам и испытывает повышенное давление на позиции ликвидности ввиду оттока депозитов в 1 квартале 2009 года. Давление на ликвидность, вероятно, продолжится в дальнейшем в свете предстоящих выплат по международным заимствованиям», – отмечает Fitch.

Проведенные рейтинговые действия в отношении Первого украинского международного банка: долгосрочный РДЭ понижен с уровня «B» до «B-» ("B минус"), прогноз – негативный, рейтинг отозван; приоритетный необеспеченный долг: долгосрочный рейтинг понижен с «B» до «B-» ("B минус"), рейтинг возвратности активов на уровне «RR4», рейтинги отозваны; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», рейтинг отозван;

индивидуальный рейтинг понижен с уровня «D» до «D/E», рейтинг отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5», рейтинг отозван; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки», рейтинг отозван; национальный долгосрочный рейтинг понижен с «A(ukr)» до «BBB+(ukr)», прогноз – негативный, рейтинг отозван.

Как сообщал УНИАН, ранее ПУМБ сообщил о том, что принял решение приостановить сотрудничество с рейтинговыми агентствами Moody`s и Fitch.

Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 20,159 млрд. грн., обязательства – 16,672 млрд. грн., собственный капитал – 3,487 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 522,842 млн. грн.

В 2008 году ПУМБ сократил чистую прибыль на 64% – до 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.