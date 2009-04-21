Япония готовит выпуск гособлигаций на 110 млрд долл

Правительство Японии в целях стимулирования экономики готовит выпуск гособлигаций на сумму 10,82 трлн иен (около 110 млрд долл по текущему курсу), сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Эти средства, сообщил сегодня журналистам в Токио японский министр финансов Каору Йосано, "призваны обеспечить финансирование дополнительного бюджета на текущий финансовый год, который составит почти 14 трлн иен (140 млрд долларов)".

По словам министра, проект этого дополнительного бюджета будет представлен в понедельник 27 апреля кабинетом министров в парламент для последующего утверждения. Как пояснил К.Йосано, готовящийся властями пакет гособлигаций включает эмиссию т.н. "строительных бондов" на сумму 7,33 трлн иен (около 73,3 млрд долл); остальную часть - около 3,5 трлн иен (свыше 35 млрд долл) составят гособлигации на покрытие дефицита.

Как сообщалось ранее, в целом в наступившем 1 апреля финансовом году Токио планирует выпустить правительственных бумаг на рекордную в истории страны сумму. Она составит почти 44 трлн 100 млрд иен /более 450 млрд долл/.

Дополнительный бюджет страны предусматривает выделение крупных средств на мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда, оказанию помощи предприятиям в условиях глобального кризиса. Отдельные суммы пойдут на реализацию экологических проектов, которые принесут экономическую выгоду. В частности, правительство готово обеспечить за счет госбюджета скидку в 5 проц всем покупателям новых моделей экологически чистых холодильников, кондиционеров и другой бытовой техники.

В тоже время ряд японских экспертов полагают, что новая рекордная эмиссия облигаций в этом году приведет к еще большему увеличению внутреннего долга страны. Обострение этой проблемы национальной экономики связано с аналогичными шагами властей по поддержке деловой конъюнктуры в стране в течение многих предыдущих лет. По данным за 2007 г, госдолг Японии превышал 849 трлн иен /более 8,5 трлн долл/. Тем не менее, в кабинете министров во главе с премьером Таро Асо убеждены, что выпуск облигаций в условиях беспрецедентного по масштабам мирового кризиса является достаточно оправданной мерой.