Украина начала переговоры с Европой

Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) сегодня в Киеве начали официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, на первом этапе стороны планируют обсудить структуру, основные принципы и сферу применения будущего соглашения, проблемы торговли промышленной и сельскохозяйственной продукцией, услугами, вопросы инвестирования и прав интеллектуальной собственности.

Как сообщал УНИАН, страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.