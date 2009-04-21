Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0320/8,0955 грн./долл. по сравнению с 8,065/8,085 грн. к закрытию торгов 17 апреля.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2340/0,2370, тогда как к закрытию торгов в пятницу цены достигли уровня 0,2408/0,2418 грн.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3810/10,4690.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2927/1,2929 (пятница – 1,3105/1,3107).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,7000.