НБУ 22 апреля проведет спецаукцион

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 22 апреля, специального аукциона для поддержки заемщиков – физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«Общая сумма покупки иностранной валюты по указанным платежам не может превышать 50 тыс. долл. за один календарный месяц по одному кредитному соглашению», – говорится в сообщении НБУ.

Минимальная сумма заявки – 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

На специальном аукционе 15 апреля Национальный банк продал 29,452035 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.