Налоги для футболистов могут снизить

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу в 2012 году Верховная Рада Украины может ввести льготы по налогообложению премий футболистов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказал заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, в большинстве стран мира доходы футболистов от игр облагаются налогом без льгот, согласно законодательству. Кроме того, С.ЛЕКАРЬ уверен в том, что футболисты не нуждаются в таких преференциях. Однако он не исключает, что в тех нормах, которые примет Верховная Рада при подготовке к Евро-2012, будет предусмотрено введение льгот относительно доходов и премий футболистов.