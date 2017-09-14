Собственные доходы местных бюджетов выросли на 86% - Гройсман

Собственные доходы местных бюджетов объединенных территориальных общин (ОТО) в Украине в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом выросли на 85,5% - до 5,5 миллиарда гривень.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За восемь месяцев текущего года собственные доходы местных бюджетов 366 ОТО выросли на 85,5% и составили 5,5 миллиарда гривень. Это - колоссальный ресурс, которого никогда раньше не имели местные бюджеты. Такой рост свидетельствует об одном - мы движемся правильным путем", - написал он.

По словам Гройсмана, местные бюджеты, начиная с 2014 года, выросли на 100 миллиардов гривень.

"15 сентября мы внесем в Раду проект бюджета на 2018 год. В нем будут сохранены основные приоритеты, в том числе, продолжение децентрализации - одной из самых успешных реформ в Украине", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, при этом органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.