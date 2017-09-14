Кьелл Нордстрем, автор мирового бестселлера "Бизнес в стиле фанк", 9 ноября выступит в Киеве

12:55, 14 сентября 2017
Финансы
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Прогнозы доктора Нордстрема сбылись со 100% точностью: мы живем в предсказанной им экономике и строим компании по его моделям. Но мир меняется с невероятной скоростью.

Кьелла Нордстрема по праву называют проповедником новой экономики

Уникальность нашего времени в стремительных  изменениях: глобализация, урбанизация, невероятный рост цифровых технологий.

Что ждет нас дальше? Как будет выглядеть бизнес времен пост-фанк? Как выжить в этом новом мире и извлечь выгоду из неизбежных изменений? Какой будет ультрасовременная среда бизнеса? Как должен измениться наш бизнес в соответствии с новой действительностью?

Об этом, а также о новых принципах компаний, новых промышленных системах, новой геополитической реальности, а главное, об искусстве делать деньги в новой матрице мира расскажет известный шведский экономист, писатель и бизнес-спикер – Кьелл Нордстрем 9 ноября 2017 года в Киеве на главном событии осени «БИЗНЕС В СТИЛЕ FAANG».

Почему F.A.A.N.G.? Это акроним компаний, которые создают стандарты будущего в настоящем и временную монополию в сознании людей -  Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. 

Видео-приглашение КьеллаНордстрема

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Кьелла Нордстрема по праву называют проповедником новой экономики, одним из самых оригинальных мыслителей современности.  Большинству людей он знаком, как автор книг «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке капитализм».

«Экстравагантный и компетентный. Завораживающий и харизматичный. Удивляющий и пробуждающий. Вы много чего еще скажете о нем, когда услышите его вживую», - именно так его описывает самый известный бизнес-тренер СНГ РадиславГандапас после личного знакомства с ним.

Если вы хотите оставаться лидером и быть на шаг впереди, вам необходима новая стратегия и навык «думать из будущего». И поможет вам в этом мировой спикер Кьелл Нордстрем, который расширяет горизонты, формирует масштабное видение, помогает строить стратегии будущих лидеров и организаций.

«Я даже и не припомню, когда в последний раз лектор бы так вдохновлял, побуждал масштабно мыслить и так задевал аудиторию.  Я получил подобные отзывы от всех своих партнеров без исключения, включая нашу глобальную команду»  Питер Дж. А. М. Джонстра, AABS управляющий партнер в Центрально-Европейском регионе, Ernst&Young

Станьте создателем трендов и приходите 9 ноября на мастер-класс Кьелла Нордстрема.

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Для справки – Кьелл Нордстрем:

  • шведский экономист, писатель и бизнес-спикер
  • доцент Института международного бизнеса (IIB) при Стокгольмской школе экономики
  • автор мировых бестселлеров «Бизнес в стиле фанк» (FunkyBusiness) и «Караоке-капитализм» (KaraokeCapitalism)
  • входит в состав советов директоров норвежской фирмы StokkeFabrikker, шведской интернет-компании SprayVentures и Razorfish
  • дважды вошел в рейтинг бизнес-мыслителей TheThinkers 50: № 9 на международном уровне и № 1 в Европе
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