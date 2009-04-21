Банк России: доллар выше 34 руб.

ЦБ установил с 22 апреля курс доллара выше отметки 34 рубля, курс евро - выше 44 рублей, сообщает РИА Новости данные Банка России.

С 22 апреля курс американской валюты определен на уровне 34,1043 рубля, курс евро - на отметке 44,0764 рубля.

Таким образом, курс доллара вырос по сравнению с 21 апреля на 56,72 копейки, евро - на 51,51 копейки.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам во вторник, составляет 38,59 рубля против 38,05 рубля в понедельник.

Рубль накануне впервые за последние два месяца продемонстрировал резкое снижение (на 30 копеек) к бивалютной корзине. Покупки валюты и падение рубля были спровоцированы падением цен на нефть, отмечают эксперты.

Неожиданно резкое падение рубля породило у участников рынка сомнения в устойчивости тенденции роста национальной валюты.