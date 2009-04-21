Межбанк: к 12:00 доллар вырос на 2 коп.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0320/8,0955, к 12:00 сузился спрэд 8,0515/8,0785 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2340/0,2370, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2350/0,2370. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 34,1825 (+0,4225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2927/29, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3810/10,4690, к 12:00 цены установились на следующих значениях 10,4275/10,4685.