Розенко рассказал украинцам, как в будущем получить достойную пенсию

Работа в легальном секторе экономики и добросовестная уплата налогов позволит обеспечить украинцам достойную пенсию, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 13 сентября в эфире одной из радиостанций.

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"Наша главная задача - обеспечить социальную справедливость. Но принцип социальной справедливости состоит еще и в том, что для того, чтобы получать достойную пенсию, нужно работать в легальном секторе экономики и платить налоги в Украине. Нужно четко понимать, что пенсия - это страховая выплата", - отметил вице-премьер.

По его словам, пенсионная реформа предусматривает запуск процесса осовременивания пенсий, который был остановлен в 2011 году предыдущей властью.

Как сказал Розенко, это была колоссальная несправедливость в отношении тех людей, которые имеют достаточно серьезный страховой стаж, которые получают пенсию на уровне 1400 - 4000 гривень, которые заработали свою пенсию и которым в течение этих последних 6 лет пенсия не пересматривалась.

Розенко подчеркнул, что осовременивание пенсий в Украине не будет одноразовой акцией, а это уже будет постоянный механизм.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Правительственный проект пенсионной реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно 18-22 сентября.