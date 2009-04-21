Курс доллара в банках чуть вырос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,09 грн. По сравнению с 20 апреля, курс покупки-продажи американской валюты незначительно повысился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,90-8,0701 грн., по продаже – 8,07-8,12 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,37 грн., на 1,2% дешевле, чем вчера, продают – по 10,66 грн., на 0,6% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,55 грн., по продаже – в пределах 10,52-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 6,4%, по сравнению с 20 апреля, и составляет в среднем 0,2217 грн., продажи – повысился на 1,1% – до 0,2456 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,235 грн., по продаже – 0,236-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,10 грн. (курсы немного повысились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,42 грн., на 0,9% дешевле, чем 20 апреля, продажи – 10,66 грн., на 0,6% дешевле.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам понизился на 1,3%, по сравнению с 20 апреля, и составляет 0,2207 грн., продажи – немного понизился – до 0,2486 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,15 грн., евро – 10,15/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,12 грн., евро – 10,4010,75 грн., рубль – 0,198/0,26 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 21 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,05466, к российскому рублю – 0,23007.