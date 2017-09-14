Гривня уступила доллару еще пару копеек

В четверг, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,11/31,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4526/0,4566 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1631 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 252 сделки на сумму 130,28 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,08/26,11 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,1499/31,1831 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4542/0,4552 грн/рубль.