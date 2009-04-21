ВВП Украины упал за I квартал на 25,5%

В Украине снижение валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2009 года составило 25,5% в годовом измерении.

Об этом говорится в комментарии аналитиков «ING Bank Ukraine», переданном агентству УНИАН.

Оценка динамики ВВП в первом квартале 2009 г. основывалась на динамике показателей основных секторов экономики.

«Показатель свидетельствует о незначительном улучшении динамики ВВП, по сравнению с предыдущими месяцами 2009 г., под влиянием как сезонных, так и специфических факторов, а также в связи с низкой базой сравнения годом ранее» - говорят аналитики.

Они отмечают, что сельское хозяйство остается единственным сектором экономики, который демонстрирует рост своих показателей в текущем году (1,7% за год в 1 кв. 2009 г.). Кроме того, в этом секторе наблюдается ускорение темпов роста с начала года благодаря высокому урожаю в 2008 г. Хороший урожай поддержал отечественный экспорт в текущем году и предотвратил еще большее снижение его объемов на фоне дальнейшего ухудшения экспорта в других экспортно-ориентированных секторах, ориентированных – металлургии и химии.

По мнению аналитиков, сельское хозяйство останется единственным растущим сектором в экономике, по крайней мере, до июля текущего года. В то же время, они прогнозируют ухудшения результатов работы сельского хозяйства во 2 пол. 2009 г. в связи с ожидаемым снижением урожая в текущем году.

Также сообщается, что более существенное падение в розничной торговле (-14,0% за год за 3 мес. 2009 по сравнению с –10,7% за год за 2 мес. 2009 г.) отражает сокращение покупательной способности потребителей в связи со снижением уровня их доходов и ростом цен на импортные товары в связи с девальвацией гривни. Падение доходов заставило потребителей значительно сократить потребление товаров длительного пользования и перейти к покупкам товаров первой необходимости от розничных сетей к неорганизованным рынкам, которые зачастую не предоставляют отчетность о своей деятельности в органы статистики.

Аналитики отмечают, что традиционно сравнивают показатели спада экономики с самым очевидным альтернативным показателем измерения экономической деятельности – производством и потреблением электроэнергии. Производство электроэнергии демонстрирует спад 15,2% в годовом исчислении в 1 кв. 2009 г., потребление – спад 12,7% в годовом исчислении.

По словам аналитиков, эти показатели свидетельствуют о том, что кризис не настолько серьезно повлиял на реальную экономику, как об этом говорит официальная статистика. Данные по потреблению и производству электроэнергии также свидетельствуют об очевидном замедлении спада в марте, по сравнению с январем и февралем.

«Несмотря на то, что показатели отечественной экономики по-прежнему остаются довольно негативными, в то время как спад в торговом секторе в марте еще больше ускорился, мы считаем, что экономика уже достигла самого критичного спада в январе», - отмечают эксперты «ING Bank Ukraine». – «В то же время, мы не ожидаем изменения показателей ВВП на позитивные значения по крайней мере до 4 кв. 2009 г. в связи со все еще слабым внутренним и внешним спросом на украинские товары и услуги».

Аналитики банка сохраняют прогноз снижения ВВП в 2009 году на уровне 8,4% в годовом исчислении.

Как сообщал УНИАН, Председатель Государственного комитета статистики Украины Александр ОСАУЛЕНКО сообщил, что, согласно международной практике, предварительные данные относительно показателя ВВП будут обнародованы на 45-й день, следующий за отчетным периодом (то есть, ориентировочно, в середине мая), а итоговый показатель ВВП за 1-й квартал будет рассчитан и обнародован на 90-й день после отчетного периода (то есть, в конце июня).

В 2009 году Госкомстат отказался от публикации ежемесячных данных о динамике ВВП, а перешел на публикацию квартальных показателей. Должностные лица объясняют это намерением приблизить украинскую отчетность к международным стандартам.

Справка УНИАН. Ранее, когда Госкомстат публиковал ежемесячные данные по ВВП, информация обнародовалась в промежутке с 15 по 20 числа месяца, следующего за отчетным (например, ВВП за ноябрь и за январь-ноябрь 2008 года Госкомстат обнародовал 15 декабря 2008 года).

Что касается квартального показателя ВВП, то в 2008 году Госкомстат обнародовал данные, ориентировочно, через 90 дней после окончания отчетного периода (ВВП за 1 кв. 2008 года был обнародован 11 июля 2008 года, за 2 кв. – 15 октября 2008 года, за 3 кв. – 8 января 2009 года (но в несколько сокращенном виде), за 4 кв. и за 2008 год в целом – 6 апреля 2009 года.

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.