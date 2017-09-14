Нацбанк третий месяц подряд сохранил учетную ставку неизменной

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе.

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Об этом говорится в материалах Национального банка по итогам заседания монетарного комитета.

Регулятор отметил, что фактическая инфляция в августе в годовом выражении (16,2%) превысила траекторию прогноза НБУ, однако фундаментальное инфляционное давление оставалось умеренным.

По оценкам НБУ, сдержанная монетарная политика будет способствовать сохранению тренда улучшения инфляционных ожиданий и приближению инфляции к центральной точке диапазона во втором квартале 2018 года.

"Национальный банк продолжит внимательно следить за факторами, которые могут усилить давление на инфляцию, и отразит их ожидаемый эффект в обновленном прогнозе инфляции, который будет опубликован в конце октября", - говорится в материалах регулятора.

Вместе с тем, Нацбанк отметил, что инфляция в этом году понизится медленнее, чем предусмотрено июльским прогнозом (9,1%).

Соответственно, как отметил НБУ, инфляции более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% плюс-минус 2 п.п. на конец 2017 года.

Также сообщается, что следующее заседание монетарного комитета состоится 26 октября.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе решил сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых второй месяц подряд. До этого регулятор снижал ставку два месяца подряд– на 1 п.п. в апреле и на 0,5 п.п. в мае.

По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.