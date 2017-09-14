В НБУ назвали причины ослабления гривни

Ослабление национальной валюты Украины гривни к доллару США в конце августа - начале сентября обусловлено временными факторами, считают в Национальном банке Украины.

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«В конце августа - начале сентября обменный курс гривни несколько ослабился, что по мнению НБУ связано с временными факторами», - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга в НБУ.

По его словам, среди этих факторов - получение бизнесом возмещения НДС и снижение в этой связи объемов продажи валюты, и вызвало повышенный спрос на нее.

Кроме того, по словам Чурия, сыграл свою роль психологический фактор – опыт предыдущих лет, когда гривня обесценивалась к доллару в осенние месяцы.

Замглавы НБУ подчеркнул, что фундаментальные факторы продолжат оставаться благоприятными, а традиционные осенние факторы уже играют меньшую роль, поскольку НАК «Нафтогаз» не покупает валюту на рынке, Министерство финансов более равномерно возмещает НДС, при этом поступает выручка от экспорта урожая.

Как сообщал УНИАН, в конце августа - начале сентября на межбанковском валютном рынке Украины несколько дней наблюдался повышенный спрос на американскую валюту, что вынудило Национальный банк 31 августа впервые после почти двухмесячного перерыва выйти на межбанк с продажей валюты.

Сегодня, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 27 грн/долл.

Исторический минимум курса национальной валюты, установленный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.