Проблемных депозитов станет меньше

13:16, 21 апреля 2009
Финансы
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Банки обязали письменно объяснять причину невыдачи

Количество проблемных вкладов может уменьшиться из-за постановления НБУ, которое обязывает коммерческие банки в письменном виде объяснять клиенту причины невыдачи депозита.

Сотрудникам банковского отделения будет труднее на свой страх и риск "придержать" депозит, чтобы получить от его владельца вознаграждение за возврат денег. Если банк отказывается выполнять требование физлица о выдаче вклада или его части, финучреждение обязано принять требование, проставить на нем дату получения, подпись уполномоченного лица, отпечатку штампа банка и выдать физлицу письменное сообщение о невыполнении его требования с указанием причины. При этом требование берется на учет по соответствующему внебалансовому счету, говорится в постановлении №159 Национального банка Украины от 23 марта, которое было зарегистрировано в Минюсте 15 апреля и вступит в силу с момента опубликования, ожидаемого 27 апреля.

Однако если в банке действует временная администрация, а срок истечения депозитного договора истек до ее введения, шансов получить деньги до завершения полугодового моратория на удовлетворение требований кредиторов практически нет.

По материалам портала  «Дело»

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