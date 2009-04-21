Банк Швеции понизил ставку до 0,5%

Центральный банк Швеции, являющийся старейшим в Европе, понизил сегодня базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,5%, передает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Цель все та же - возвращение национальной экономики к нормальному функционированию.

Ставка по операциям репо сроком на 7 дней снижена с 1% до 0,5%.

"Шведскому ЦБ, скорее всего, придется еще ниже опустить ставку на своем следующем заседании в июле", - говорит старший экономист Svenska Handelsbanken AB Стефан Хорнелл (Stefan Hoernell). По его мнению, прогноз ЦБ о росте экономики страны в следующем году слишком оптимистичен.

"Ставки репо останутся на предельно низких уровнях как минимум до начала 2011 г. - сообщается в официальном заявлении шведского Центробанка. - Если положение в экономике ухудшится, ЦБ предпримет меры другого характера".

В феврале Риксбанк снизил ставку до 1%. Ещё в сентябре прошлого года базовая ставка Риксбанка составляла 4,75%.