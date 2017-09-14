Нацбанк до конца года ожидает $2 миллиарда от МВФ и 600 миллионов евро от ЕС

Национальный банк Украины до конца текущего года ожидает поступления 2 млрд долл. от Международного валютного фонда и 600 млн евро от Еврокомиссии.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга в Нацбанке.

«Мы сохраняем наш прогноз повышения золотовалютных резервов до конца года до уровня 20 млрд долл. Сюда входит получение транша от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл., а также 600 млн евро – это средства от Еврокомиссии», - сказал Чурий.

По его словам, позитивное влияние на уровень международных резервов также окажет размещение правительством еврооблигаций, однако пока объем поступлений от этой операции не известен.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.