Гройсман: налоги в следующем году повышать не будут
Премьер отметил, что правительство обеспечит полную предсказуемость для предпринимателей, поэтому ставки налогов меняться не будут.
Проект государственного бюджета на следующий год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно увеличение налогов или изменения ставок.
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Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с ведущими компаниями Украины.
Встреча прошла под председательством президента Украины Петра Порошенко и при участии руководства генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - сказал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 6 сентября внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.
Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.
Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.
Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиарда гривень, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллиона гривень, в 2019 году - 132 миллиона гривень, в 2020 году - 297 миллионов гривень.
От приватизации правительство намерено выручить по 17,1 миллиарда гривень в 2018 и 2019 годах и 0,5 миллиарда гривень в 2020 году.
На дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривень за три последующих года.