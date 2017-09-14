Гройсман: налоги в следующем году повышать не будут

Проект государственного бюджета на следующий год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно увеличение налогов или изменения ставок.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с ведущими компаниями Украины.

Встреча прошла под председательством президента Украины Петра Порошенко и при участии руководства генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.

"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 6 сентября внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 миллиарда гривень, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 миллиона гривень, в 2019 году - 132 миллиона гривень, в 2020 году - 297 миллионов гривень.

От приватизации правительство намерено выручить по 17,1 миллиарда гривень в 2018 и 2019 годах и 0,5 миллиарда гривень в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 миллиардов гривень за три последующих года.