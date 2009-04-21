«OTП Банк» привлечет 50 млн. долл.

ЗАО «ОТП Банк» получило разрешение от Национального банка Украины на включение субординированного кредита в размере 50 млн. долл. США в капитал второго уровня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в настоящее время регулятивный капитал банка составляет 4,5 млрд. грн., что соответствует показателю адекватности капитала 11,5% (при нормативном значении 10%).

В банке напомнили, что данный заем был предоставлен материнской структурой банка - венгерским OTP Bank Nyrt. - сроком на 7 лет.

«Банк сформировал существенную «подушку ликвидности» как в гривне, так и в иностранных валютах: в гривне она составляет не менее 1 млрд., в долларах - 100 млн. Эти деньги постоянно находятся в распоряжении банка. А тот факт, что акционеры банка продолжают активно инвестировать средства в его капитал, лишний раз свидетельствует о стабильности и надежности материнской и дочерней структур, всей группы OTP в целом», - подчеркивает председатель правления ЗАО «ОТП Банк» Дмитрий ЗИНКОВ.

Справка УНИАН. ЗАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 33,717 млрд. грн., обязательства – 31,231 млрд. грн., собственный капитал – 2,486 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. 68,195 млн. грн.

В 2008 году банк получил чистую прибыль в 76,595 млн. грн.

На 1 января 2009 года венгерский «OTP Bank» владел 100% ЗАО «ОТП Банк».