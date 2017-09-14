Детенизация и борьба с коррупцией: президент назвал причины роста доходов бюджета

Макроэкономическая и макрофинансовая ситуация в Украине кардинально изменилась, а доходы государственного бюджета выросли за счет ликвидации теневых схем и борьбы с коррупцией.

Читайте такжеГройсман: налоги в следующем году повышать не будут

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, сообщила пресс-службы главы государства.

"Резко выросли доходы государственного бюджета за счет детенизации, за счет борьбы с коррупцией. Это является ярким свидетельством того, что финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников, на сегодняшний день наконец заведены в государственный бюджет", - подчеркнул он.

Президент напомнил о росте минимальной заработной платы и, соответственно, росте средней зарплаты в государстве. Также была существенно снижена ставка единого социального взноса для работодателей и сокращено количество налогов.

Глава государства подчеркнул, что введена прозрачность расходования государственных средств путем публичного доступа ко всем расходам государственного бюджета. Также он напомнил, что введены система электронного администрирования НДС и единый реестр возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривень доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 46,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года.