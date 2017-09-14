В поддержку гривни: НБУ продал банкам почти 13 миллионов долларов
15:45, 14 сентября 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,1568 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 17 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 14 сентября, продал банкам 12,7 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,1568 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 17 млн долл.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 14:30 установился на уровне 26,1614 грн/долл.
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