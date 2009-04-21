Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ отбыл в США, где 21-26 апреля проведет встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и представителями правительства и Конгресса США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, украинская делегация во главе с Г.НЕМЫРЕЙ примет участие в Весеннем собрании Совета управляющих МВФ и Всемирного банка.

По убеждению Г.НЕМЫРИ, работа украинской делегации в США даст возможность укрепить “тот позитивный сигнал”, который получила Украина на минувшей неделе, когда была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества с МВФ.

“Мы хотим поддержать этот динамизм, сделать следующие, скоординированные с мировыми финансовыми институтами, шаги. Именно этой цели будет посвящена программа пребывания делегации Украины в США», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер Украины также выступит в Институте Брукингз, на заседании Совета делового сотрудничества «США-Україна» и примет участие в конференции «Первые 100 дней. Возможности, которые открывает кризис: усиление общества во время экономической нестабильности», организованной Фондом Бертельсманна совместно с «Файненшнл Таймс».