Рейтинг «Мисто Банк»» понижен до уровня uaВВВ

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ООО КБ «Мисто Банк» (г. Одесса) с уровня uaВВВ до уровня uaВВВ-.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

Прогноз рейтинга – «Негативный». Агентство также поместило кредитный рейтинг банка в Контрольный список рейтингов.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО КБ «Мисто Банк» за 2007-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: ожидаемое улучшение показателей капитализации (на сегодняшний день средства в сумме 23,2 млн. грн. учитываются как незарегистрированные взносы акционеров); приемлемые значения большинства финансовых показателей, которые характеризуют основные аспекты деятельности банка.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: увеличение концентрации кредитного портфеля по основным заемщикам, что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; низкие показатели капитализации и ухудшение качества активов; незначительная клиентская база, и как следствие высокая концентрация привлеченных средств по основным кредиторам, что обусловливает зависимость банка от финансового состояния небольшого числа его клиентов и повышает риск ликвидности; ухудшение показателей ликвидности и низкий удельный вес свободного капитала; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.