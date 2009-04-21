В экономике Европы усиливаются оптимистические ноты

Начавшие звучать в последние недели в сообщениях о положении в экономике Европы оптимистические ноты усиливаются, но информации о проблемах по-прежнему достаточно, показала опубликованная во вторник новая порция статистических данных, сообщает РИА Новости..

Настроения в Германии позитивны

Рассчитываемый авторитетным германским институтом экономических исследований ZEW Индикатор экономических настроений (Indicator of Economic Sentiment) для Германии в апреле 2009 года впервые с июля 2007 года показал положительное значение, подпрыгнув сразу на 16,5 пункта, говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте института сообщении.

Этот отслеживаемый на основании опросов экспертов важный для оценки положения в крупнейшей экономике Европы индикатор достиг 13 пунктов по сравнению с минус 3,5 пункта в марте.

Средним историческим показателем индикатора экономических настроений ZEW является плюс 26,1 пункта, а на самой низкой отметке в минус 63,9 пункта он был в июле 2008 года.

"Вместе с другими показателями индикатор настроений ZEW демонстрирует, что имеются хорошо обоснованные ожидания того, что направленная вниз динамика делового цикла достигает дна, - заявил в этой связи президент ZEW Вольфганг Франц. - Становится даже более вероятным, что экономика начнет медленно восстанавливаться во второй половине этого года".

Для 16 стран еврозоны апрельский индикатор экономических настроений ZEW поднялся на 18,3 пункта - до 11,8 пункта.

Дефляция в Британии

Между тем, в Великобритании инфляция в марте вновь снизилась и составила 2,9% в годовом исчислении, говорится в обнародованных во вторник данных британского Бюро национальной статистики.

Индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), на основе которого и рассчитывается официальный уровень инфляции, за период с апреля 2008 года по март 2009 года составил 2,9%.

До этого показатель инфляции в Великобритании снижался четыре месяца подряд, но в феврале неожиданно снова вырос до 3,2% в годовом исчислении, вернувшись в марте к тенденции снижения. Пиковую отметку в 5,2% годовых инфляция в Великобритании прошла в октябре прошлого года.

Установленная правительством целевая планка годовой инфляции в Великобритании составляет 2%.

Глава Банка Англии (центрального банка Соединенного Королевства) Мервин Кинг в декабре 2008 года предупредил, что замедление инфляции продолжится в ближайшие месяцы, и ее уровень может опуститься ниже целевой планки уже во второй половине 2009 года, а затем и вовсе превратиться в дефляцию.

Впервые с 1960 года достиг отрицательной отметки другой инфляционный индекс - индекс розничных цен (Retail Price Index, RPI), который также учитывает выплаты по кредитам и ипотеке. По состоянию на март, RPI вошел в зону дефляции, составив минус 0,4%.