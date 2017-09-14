Бизнес в этом году вывел за границу более $1 миллиарда дивидендов

Объем вывода бизнесом дивидендов иностранным инвесторам в текущем году составил 1,1 млрд долл., сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

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«По состоянию на сегодня было репатриировано дивидендов на сумму 1,1 млрд долл. США, что соответствует нашим прогнозам», - сказал Чурий.

По его словам, НБУ сохранил свой прогноз по выплатам дивидендов до конца года на уровне 1,4 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2015 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

В мае текущего года НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж увеличена в 5 раз – до 5 млн долл. в течение месяца.