Минфин 17 апреля продал ОВГЗ на сумму 1,018 млрд. грн.

Министерство финансов Украины 17 апреля т.г. продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. 18 млн. 472 тыс. 625 грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Минфина.

Согласно сообщению, министерство продало 1 млн. 81 тыс. 250 облигаций с доходностью 12,5% годовых и сроком погашения до 14 октября 2009 года.