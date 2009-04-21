Минфин 17 апреля продал ОВГЗ на сумму 1,018 млрд. грн.
14:53, 21 апреля 2009Финансы
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Срок погашения - до 14 октября 2009 г.
Министерство финансов Украины 17 апреля т.г. продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1 млрд. 18 млн. 472 тыс. 625 грн.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Минфина.
Согласно сообщению, министерство продало 1 млн. 81 тыс. 250 облигаций с доходностью 12,5% годовых и сроком погашения до 14 октября 2009 года.
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