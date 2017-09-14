В ближайшем будущем: МВФ пока не знает, когда миссия фонда приедет в Украину

Миссия Международного валютного фонда может быть направлена в Украину в ближайшем будущем, но точная дата визита пока не определена.

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Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«По итогу дискуссии мистера Липтона (заместителя директора-распорядителя МВФ - УНИАН) с властями (Украины - УНИАН) мы ожидаем, что миссия вернется в Украину в ближайшем будущем. Точной даты пока нет», - сказал Райс.

При этом представитель Фонда сообщил, что Дэвид Липтон, прибывший в Украину 12 сентября, уже вернулся в Вашингтон.

Как сообщал УНИАН, согласно предварительному проспекту эмиссии Украиной еврооблигаций, очередной визит миссии МВФ в Украину ожидался 19 сентября.

В ходе визита в Украину, начавшегося 12 сентября, Липтон заявил, что страна при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе «светлое будущее», которое будет поддержано ростом мировой экономики. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встреч с Липтоном подчеркнули готовность Украины продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы сотрудничества и проводить необходимые реформы.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

НБУ ожидает выделения МВФ Украине 2 млрд долл. до конца 2017 года.