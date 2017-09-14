Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос почти в 3 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2017 года составил 2,7 млрд долл., что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 млн долл.

Читайте такжеБюджет с начала года выполнен с профицитом 27 миллиардов - Минфин

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 22,1%, импорт – на 29,4%.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (за январь-апрель 2016 года – 0,95), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 25,9% – до 9,536 млрд долл.

Импорт товаров из стран ЕС вырос на 25,7% – до 11,299 млрд долл. и составил 42,5% в общем объеме импорта.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 млрд долл. против 610,7 млн долл. профицита за 2015 год.