Нацбанк не ожидает сильных колебаний курса гривни этой осенью

Национальный банк Украины ожидает умеренной волатильности обменного курса гривни нынешней осенью, поскольку традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль на валютном рынке, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Читайте такжеВ НБУ назвали причины ослабления гривни

«Мы ожидаем умеренной волатильности обменного курса гривни. В последние недели снова стали распространяться заявления, что курс гривни всегда стремительно девальвирует осенью, и якобы эта осень не будет исключением. Мы такое беспокойство не разделяем», - сказал Чурий.

Он отметил, что валютный рынок Украины действительно был подвержен сезонности, однако применение плавающего курсообразования, развитие валютного рынка и проведение преобразований в других секторах экономики позволяют ожидать снижения такой сезонности.

«Традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль. К примеру, НАК «Нафтогаз» имеет достаточный объем валютных поступлений и не давит на валютный рынок с разовыми крупными покупками. Министерство финансов возмещает бизнесу НДС более-менее равномерно. Кроме того, осень - это время поступлений валютной выручки от экспорта нового урожая», - добавил Чурий.

Также он подчеркнул, что Нацбанк продолжает присутствовать на валютном рынке, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса под влиянием ситуативных факторов.

Как сообщал УНИАН, в конце августа - начале сентября на межбанковском валютном рынке Украины несколько дней наблюдался повышенный спрос на американскую валюту, что вынудило Национальный банк 31 августа впервые после почти двухмесячного перерыва выйти на межбанк с продажей валюты.

Сегодня, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл.,

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 27 грн/долл.

Исторический минимум курса национальной валюты, установленный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.