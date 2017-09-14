В Британии выпустили 10 фунтов с портретом Джейн Остин (фото)

19:07, 14 сентября 2017
Финансы
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Было напечатано более 1 млрд купюр, в ближайшие дни они появятся в свободном обращении.

Иллюстрация REUTERS

Банк Англии выпустил 10-фунтовую купюру с изображением писательницы Джейн Остин, передает RNS cо ссылкой на сообщение регулятора.

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Официально новая полимерная купюра была представлена в июле 2017 года. На ней нанесены тактильные элементы для того, чтобы их могли различить слепые люди.

Было напечатано более 1 млрд купюр, в ближайшие дни они появятся в свободном обращении.

Купюра с Джейн Остин стала второй из серии полимерных банкнот, выпущенных Банком Англии. Ранее в сентябре 2016 года в Британии появились банкноты в пять фунтов с бывшим премьер-министром страны Уинстоном Черчиллем. На 2020 год запланирован выпуск 20-фунтовых купюр с портретом художника Уильяма Тернера.

Сейчас в Британии ходят в обращении 10-фунтовые банкноты с портретом автора «Теории эволюции» Чарльза Дарвина, их планируется планомерно заменять на новые купюры.

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Теги: #фунт стерлингов#Банк Англии