НБУ обеспокоен возможным давлением на валютный рынок крупных бюджетных выплат в конце года

Национальный банк Украины обеспокоен возможным давлением на валютный рынок в случае крупных бюджетных выплат в конце года, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Это один из вопросов, который беспокоит Национальный банк. И мы находимся в постоянной коммуникации с Министерством финансов, поскольку мы видим сегодня значительное увеличение объема средств на казначейском счете. По состоянию на вчера он составлял около 65 млрд грн», - сказал Чурий.

В то же время он отметил, что не все средства на казначейском счете принадлежат центральным органам власти, там также есть средства местных бюджетов.

«Мы ведем работу напрямую с Министерством финансов. Этот вопрос мы поднимали на заседании совета по финансовой стабильности с тем, чтобы каким-то образом эти расходы шли равномерно», - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в декабре 2016 года обесценилась к доллару США по средневзвешенному курсу на межбанковском валютном рынке на 6% - до уровня 27,19 грн/долл. на 29 декабря, а курсы наличного рынка преодолели отметку в 29 грн/долл.

В первой половине января 2017 года тренд девальвации продолжался, однако по итогам месяца гривня осталась на уровне около 27 грн за долл. на межбанковском и около 28 грн/долл. – на наличном валютном рынке.

Впоследствии представители Национального банка и эксперты пояснили зимний виток девальвации гривни избыточной ликвидностью рынка в связи с традиционным ростом бюджетных платежей правительства в конце года.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 млрд грн, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.