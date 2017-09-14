Официальные курсы гривни от Нацбанка: доллар дорожает, евро дешевеет

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2616.2016 (14 сентября – 2607.9643)

100 EUR – 3109.3556 (14 сентября – 3124.0804)

10 RUR – 4.5286 (14 сентября – 4.5224)

В четверг, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,18 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,07/31,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4532/0,4543 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1620 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 602 сделки на сумму 397,70 млн долл.