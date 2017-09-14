Проект госбюджета-2018 завтра внесут в ВР - Гройсман

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год будет внесен завтра, 15 сентября, в Верховную Раду. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

"Уже завтра, 15 сентября, мы внесем в парламент проект государственного бюджета на 2018 год. И это уже второй раз, когда правительство вносит проект бюджета с четким соблюдением сроков, определенных законодательством", - отметил он.

Он также подчеркнул приоритетные для Кабинета министров реформы - в судебной, пенсионной, медицинской сферах, в образовании и управлении государственной собственностью.

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Гройсман подчеркнул, что уже на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит пакеты законопроектов о судебной реформе и изменениях в пенсионной системе. Актуально также рассмотрение законопроекта о приватизации, который был разработан совместно со специалистами ЕБРР. Документ содержит качественно новые подходы к продаже государственных активов и принципы защиты прав инвесторов.

"Вопросы непростые, но это те сферы, где мы можем получить успех", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 6 сентября внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение к 2020 году дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.

Бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда в каждом из годов составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн.

От приватизации правительство намерено выручить по 17,1 млрд грн в 2018 и 2019 годах и 0,5 млрд грн в 2020 году.

На дорожное строительство планируется выделить 154 млрд грн за три последующих года.