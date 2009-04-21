Законопроект о признании физлиц банкротами лоббируют банки

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно банкротства физических лиц), которым предлагается разрешить признавать физические лица банкротами в связи с их неплатежеспособностью, лоббирует интересы банков.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Ассоциации экспертов медиа и права Олег ДЕЙНЕКА.

По его словам, сегодня в таком законопроекте нет особой необходимости, поскольку в Украине уже действует Закон „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом”, в соответствии с которым, физлицо может не платить свой кредит, для чего ему необходимо оформиться частным предпринимателем и подать заявление в суд с просьбой признать его банкротом и назначить арбитражного управляющего.

По словам руководителя Консультационного центра по вопросам банкротства Анатолия РОДЗИНСКОГО, норма внесенного в Верховную Раду законопроекта, в соответствии с которой в течение 5 лет после признания физлица банкротом он не может быть зарегистрирован как предприниматель, приобретать имущество или получать средства в кредит, может затормозить развитие малого и среднего бизнеса, экономики Украины в целом.

По оценке О.ДЕЙНЕКИ, количество физлиц, которые могут подпасть под действие этого закона, может составить до 1 млн. человек. По словам председателя ассоциации, в законопроект также необходимо внести норму, запрещающую отчуждение земли в ходе процедуры банкротства.

В то же время, по словам А.РОДЗИНСКОГО, ассоциация выступает за увеличение срока запрета на повторное банкротство с 5 до 10 лет, предлагает увеличить сумму долга при котором возможно возбуждение хозяйственным судом дела о банкротстве с 150 до 300 минимальных зарплат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Валерий ПИСАРЕНКО внес 27 марта на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно банкротства физических лиц), которым предлагается разрешить признавать физических лиц банкротами в связи с их неплатежеспособностью.

Согласно законопроекту, дело о банкротстве физлица возбуждает хозяйственный суд, если требования кредитора к должнику в совокупности превышают стоимость его имущества или если требования к должнику составляют не менее 150 минимальных размеров заработной платы и не были удовлетворены должником на протяжении трех месяцев после установленного для их погашения срока.

В течение месяца со дня принятия заявления о банкротстве должник обязан предоставить перечень и полное описание своих имущественных активов.

Согласно законопроекту, в течение пяти лет после признания физлица банкротом он не может быть зарегистрирован физлицом-предпринимателем, стать основателем юридического лица (за исключением приобретения права по наследству), входить в состав коллегиального органа юридического лица, приобретать имущество или получать средства в кредит, предоставлять поруку, передавать имущество в залог.