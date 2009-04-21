Тимошенко встречается с японскими корпорациями

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обсуждает с двумя японскими корпорациями „Сумитомо” и „Мицубиси хеви индастриз” механизмы финансирования совместных проектов для их реализации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня во время встречи с представителями компаний „Сумитомо” и „Мицубиси хеви индастриз”.

«На сегодняшний день отработаны первые планы мер наших действий – дорожные карты наших совместных действий. Кроме того, мы уже готовы обсудить подходы к финансированию», - сказала она.

Премьер-министр напомнила, что финансирование проектов с украинской стороны может осуществляться за счет средств стабилизационного фонда, а также за счет средств, привлеченных в рамках Киотского протокола.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Государственном бюджете предусмотрена возможность в предоставлении государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в марте 2009 года Украина подписала с этими японскими корпорациями меморандумы о сотрудничестве.

Глава правительства уточнила, что речь идет о проектах по реконструкции и модернизации системы теплообеспечения и подогрева воды, по реконструкции и строительству электростанций, работающих на угле, а также с использованием ветроустановок.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет также об участии японских компаний в модернизации украинской газотранспортной системы, в создании производств по переработке бытовых отходов, в строительстве метрополитена в Днепропетровске и Донецке, во внедрении когенерационных технологий в электроэнергетике, а также в производстве и поставке в Украину тепловых котлов для генерации тепла и подогрева воды.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 марта осуществила свой первый официальный визит в Японию.

Украина и Япония подписали 23 меморандума и 3 протокола о сотрудничестве и реализации совместных инвестиционных проектов.