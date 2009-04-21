Шлапак: Получение 2-го транша МВФ будет сигналом для инвесторов

Получение Украиной второго транша кредита Международного валютного фонда станет положительным сигналом для инвесторов, считает первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Как передает корреспондент УНИАН об этом он сказал сегодня во время брифинга.

«Это необходимо как для Украины, так и для наших партнеров и инвесторов» - подчеркнул А.ШЛАПАК

От сообщил, что заседание Совета директоров МВФ, на котором планируется рассмотреть украинский вопрос, ориентировочно должно пройти к середине мая.

Он выразил надежду, что решение будет положительным. Его последствиями, по мнению А.ШЛАПАКА, станет позитивный сигнал об экономической ситуации в Украине. В частности, вопрос реструктуризации задолженностей, который является ключевым для сохранения валютной стабильности в Украине, также напрямую зависит от сотрудничества с МВФ. Также, по его словам, от предоставления займа извлечет выгоду украинский бюджет, поскольку Украина будет иметь возможность обращаться к другим государствам с просьбой оказать поддержку для финансирования дефицита бюджета, который, в соответствии с договоренностями с МВФ, составляет 4% (без учета средств на рекапитализацию банков).

Также часть средств МВФ уйдет на финансирование дефицита бюджета напрямую, что будет осуществлено впервые (ориентировочно 1,5 млрд. дол.).

Комментируя условия возобновления сотрудничества с Фондом, А.ШЛАПАК передал позицию Президента относительно политики рекапитализации украинских банков, и подчеркнул, что глава государства неоднократно требовал срочно начать необходимые для поддержки банков процедуры и внести необходимые изменения в законодательство.

«Правительством принята необходимая нормативная база для того, чтобы начать процедуру рекапитализации (изменения к постановлениям, регулирующим порядок участия государства в лице Кабинета министров в процедурах рекапитализации, и утвержден постановлением список банков, подпадающих под рекапитализацию), - сказал А.ШЛАПАК. – Буквально с сегодняшнего дня начинаются все рабочие процедуры, необходимые для того, чтобы правительство могло начать реализацию программ финансового оздоровления этих банков».

Он сообщил, что согласован проект закона и в ближайшее время он будет внесен в парламент. «Президент всячески приветствует эти шаги и настаивает на как можно скорейшей реализации необходимых шагов правительства, а также будет обращаться в парламент с просьбой рассмотреть проект закона как безотлагательный», - сказал первый заместитель главы Секретариата Президента.