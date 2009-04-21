ГНАУ: Доходы УЕФА от проведения в Украине Евро-2012 надо освободить от налогов

Государственная налоговая администрация предлагает освободить от налогообложения доходы УЕФА от деятельности в Украине и ввести на период Евро-2012 норму об освобождении от налогообложения НДС операций по импорту товаров, полученных представительством Организационного комитета УЕФА в нашем государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины, об этом сказал заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ сегодня во время пресс-конференции на тему: „Система налогообложение в процессе подготовки к Евро-2012”.

По его словам, с целью создания привлекательных условий для привлечения инвестиций в украинскую экономику ГНАУ внесла ряд предложений в проект закона относительно внесения изменений в налогообложение в период проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В частности, предлагается внести изменения в Закон „О налогообложении прибыли предприятий” и освободить от налогообложения дохода (прибыли), полученного УЕФА по результатам деятельности в Украине, в частности, вознаграждения, надлежащие УЕФА в связи с продажей маркетинговых или медиа-прав. Изменениями к закону „О налоге на добавленную стоимость” налоговики предлагают ввести временную, на период проведения Евро-2012, норму об освобождении от налогообложения НДС операций по импорту товаров (капитальных активов), полученных представительством Организационного комитета УЕФА в Украине.

Также предлагается внести изменения в закон „О налоге с доходов физических лиц” и освободить от налогообложения доходов назначенных лиц, кроме резидентов Украины, полученных ими за выполненные работы или предоставленные услуги в Украине или за ее пределами в связи с проведением указанного чемпионата.

Кроме того, напомнил С.ЛЕКАРЬ, законом об организации и проведении Евро-2012 в Украине предусмотрено предоставление льгот по уплате ввозной пошлины товаров (кроме подакцизных), которые в период с 1 января 2008 года до 1 сентября 2012 года ввозятся на таможенную территорию Украины для организации и проведения турнира и которые не производятся в Украине, или производятся, но не отвечают техническим характеристикам мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций.

По словам С.ЛЕКАРЯ, ГНАУ, в соответствии с Законом „О борьбе с терроризмом”, является органом, который в случае необходимости привлекается к участию в осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности.

Кроме этого, в соответствии с Порядком организации работы по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения футбольных матчей, утвержденным постановлением Кабинета министров, работники налоговой милиции могут привлекаться для обеспечения общественного порядка и безопасности во время футбольных матчей.