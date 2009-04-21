В Донецке 8 региональных банков создали банковский союз

В Донецке восемь региональных банков создали Донецкий банковский союз. Объединение возглавил народный депутат Украины Павел КЛИМЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня в Донецке в ходе региональной банковской конференции с участием президента Ассоциации украинских банков Александра СУГОНЯКО.

Инициировал создание регионального банковского союза в составе Ассоциации украинских банков коммерческий банк «Украинский финансовый мир». В объединение вошли 8 банков: АБ «УкрБизнесБанк», ОАО «ПроФин Банк», ООО «Уникомбанк», ОАО КБ «Промэкономбанк», ЗАО «Донгорбанк», ООО «Банк Фамильный», ОАО «АКБ» «Капитал», ОАО «Европромбанк».

П.КЛИМЕЦ выразил убеждение, что созданный Донецкий банковский союз объединит «гораздо большее количество банков»: «практически все банковские учреждения, независимо, самостоятельные или филиальные отделения, они войдут в наш банковский союз».

Он подчеркнул, что банковский союз будет работать над возобновлением доверия к банковской системе, которое, в конечном счете, поможет победить экономический кризис. «Основные деньги у нас у населения, и никакой международный фонд не даст нам больше и лучше, чем собственное население, - сказал он.

В свою очередь А.СУГОНЯКО обозначил, что банковский союз поможет решать как общие проблемы банковской системы страны, так и местные проблемы, в том числе и чисто технические проблемы.

По словам заместителя начальника управления Национального банка Украины в Донецкой области Валентины ДУБИНИНОЙ, для координации совместных действий очень важно иметь на месте такой «объединенный орган в виде банковского союза». «Я удивлена, что из 11 банков, которые есть в регионе, присутствовали только восемь. Все равно, это нужно, это хорошо. Нацбанку это будет подспорье, мы будем с ними с удовольствием в контакте работать», - подчеркнула В.ДУБИНИНА.