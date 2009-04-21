Полтавский губернатор в 2008г. заработал свыше 290 тыс. грн.

Совокупный доход губернатора Полтавской области Полтава. 21 апреля. УНИАН. Совокупный доход председателя Полтавской областной государственной администрации Валерия АСАДЧЕВ в прошлом году составил 291 тыс. 077,2 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Евгений ЛОПУШИНСКИЙ, ссылаясь на декларацию губернатора.

По его словам, больше половины дохода губернатора в 2008 году составляла его заработная плата – 157 тыс. 434,78 грн.

«Сумма начисленного совокупного дохода составляет 291077,2 грн, в том числе заработная плата - 157434,78 грн, доход от преподавательской деятельности – 10 тис. грн, дивиденды – 364 тыс. 2,42 грн, доход от сдачи в аренду квартиры - 120 тыс. грн. Из суммы начисленного дохода удержан соответствующий налог», - сказал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, доход членов семьи губернатора в 2008 году составил 126 тыс. 190 грн.

«В частном пользовании губернатора квартира площадью 145,6 кв. м. и земельный участок 0,16 га; членов семьи - квартиры площадью 115,5 кв. м. и 36,2 кв. м. и земельный участок площадью 8 га. Сумма денежных средств на счетах отечественных банков составляет 90 тыс. 300 грн. у губернатора и 3 тыс. грн. у членов семьи», - проинформировал Е.ЛОПУШИНСКИЙ.