ВБ надеется, что Украина выполнит условия для получения 750 млн. долл

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) надеется, что Соглашение о займе на реабилитацию финансовой системы Украины в объеме 750 млн. долларов пудет подписано 30 июня с.г.

Об этом говорится в Справке ВБ по подготовке проекта «Программный заем на реабилитацию финансового сектора» , копия которой имеется в распоряжении УНИАН.

За период до 30 июня, в ВБ считают необходимым создание комплексной системы для решения вопроса рекапитализации и ликвидации банков в Украине.

В частности, при Министерстве финансов Украины должно быть создано специальное подразделение для организации процесса рекапитализации банков, управления проблемными активами банков,

приобретенными в процессе рекапитализации, ликвидации активов, продажи после их оздоровления. Кроме того, это подразделение должно будет работать над совершенствованием законодательства, в частности процедур, ликвидации банков.

Предусматривается, что полномочия НБУ по ликвидации банков будут до января 2010 года переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

«Всемирный банк выразил готовность поддержать создание такой комплексной системы для решения вопроса рекапитализации и ликвидации банков и оздоровления финансового сектора двумя системными займами для финансирования Государственного бюджета в общем размере 750 млн.дол. США», - говорится в справке.

В случае выполнения условий предоставления займа средства могут быть предоставлены двумя порциями: 350 млн.дол. США в мае-июне, 400 млн.дол. США в конце года.

Согласно условиям предоставления займа, необходимо достичь прогресса в четырех сферах: эффективное макроэкономическое и фискальное управление; внедрение комплексной программы рекапитализации (реструктуризации) банков, которая будет доступной лишь для банков, которые способны вести эффективную коммерческую деятельность; консолидация системы в жизнеспособные банковские группы путем совершенствования системы ликвидации банков; укрепление системы гарантирования вкладов с целью повышения доверия общества к банковской системе и, таким образом, улучшению мобилизации местных сбережений через эту систему.

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Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил, что сегодня Украина работает над реализацией двух проектов со Всемирным банком (ВБ) на общую сумму более 1,2 млрд. долл.