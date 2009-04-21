Правительство Латвии сократило расходы госбюджета на 40%

Правительство Латвии утвердило сокращение расходов госбюджета на 40% - министр РИГА, 21 апр - РИА Новости, Вадим Радионов. Правительство Латвии во вторник на продолжавшемся несколько часов заседании приняло решение о сокращение расходной части государственного бюджета на 40%, сообщил журналистам министр финансов республики Эйнарс Репше. Сокращение расходов бюджета планируется достичь за счет урезания ряда социальных пособий и сокращения штатов государственных учреждений. Урезание расходной части бюджета на 40% позволит сэкономить около 81 миллиона латов (162 миллиона долларов). Ранее министр финансов Латвии потребовал от всех министерств подготовить три плана сокращения своих расходов на 20%, 30% и 40%. Решение правительства должен будет утвердить Сейм (парламент) Латвии. Латвия переживает самый сильный экономический спад в ЕС. ВВП страны в четвертом квартале 2008 года упал на 10,5%. Правительство Латвии в декабре прошлого года разработало, а парламент утвердил программу стабилизации национальной экономики, которая предусматривала повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21%, а также сокращение расходов всех госучреждений республики на 15%. Это решение вызвало недовольство общественности, по стране прокатились акции протеста. На фоне сложной экономической ситуации в январе в Риге прошли массовые беспорядки, участники которых требовали отставки правительства и роспуска сейма. В феврале правительство под руководством Иварса Годманиса ушло в отставку. В марте парламент утвердил новое правительство под руководством Валдиса Домбровскиса, который заявил, что республика находится на грани банкротства. Латвия обратилась за помощью к международным финансовым структурам, которые до 2011 года предоставят стране заем в 7,5 миллиарда евро