Премьер Британии хочет сократить расходы депутатов и министров

Государственные расходы на содержание британских депутатов и министров должны быть серьезно пересмотрены, заявил во вторник премьер-министр Великобритании Гордон Браун, передает РИА Новости.

Браун сделал это важное заявление в необычном формате - оно было размещено в виде видеоролика на официальном интернет-сайте премьера. Поводом для пересмотра порядка расходов на содержание депутатов и министров стала череда недавних скандалов. Выяснилось, что целый ряд высокопоставленных иногородних чиновников, включая членов кабинета министров, получают компенсации на жилье в Лондоне, реально не проживая в нем или сдавая его. "Я полагаю, что мы должны принять срочные меры... чтобы восстановить доверие людей к тому, что депутаты парламента служат народу, а не самим себе", - указал Браун. Он выразил надежду, что предлагаемые изменения вернут людям веру в честность парламентариев, из числа которых формируется, в том числе, и правительство страны. "Вопрос расходов бросил тень на весь парламент. Так что у депутатов должна найтись смелость признать, что страна потеряла доверие к существующей системе", - подчеркнул премьер. Ожидается, что нынешние компенсации за аренду жилья в Лондоне, достигающие иногда половины годовой зарплаты депутата, будут заменены единовременной прибавкой к жалованью парламентариев в размере около 3 тысяч фунтов стерлингов. При этом она будет выплачиваться в зависимости от посещаемости заседаний парламента тем или иным депутатом. Годовое жалованье рядового депутата британского парламента составляет около 64 тысяч фунтов стерлингов, министра кабинета - 142 тысячи фунтов (включая депутатскую и министерскую части зарплаты), премьер-министра - 194 тысячи фунтов. Кроме того, депутатам компенсируются затраты на зарплату помощников, канцелярские, транспортные и телекоммуникационные расходы. Вместе с тем, депутаты уже частично "компенсировали" себе эффект от потери дотаций на жилье, по крайней мере морально. В понедельник, вернувшись с пасхальных каникул, они проголосовали за продление себе летних каникул на семь дней - до рекордных 82 дней.