Официальный курс НБУ на 22.04.2009

Доллар на месте, евро снизился

Официальный курс НБУ на 22.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 995.7640 грн.; 10 RUR – 2.2578 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 21 апреля – 770.0000) 100 EUR – 995.7640 (на 21 апреля – 1005.4660) 10 RUR – 2.2578 (на 21 апреля – 2.3007)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter