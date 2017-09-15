Банкам разрешили привлекать агентов для сбора информации о своих заемщиках

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

"Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование, не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.

При этом, во избежание диссонанса в работе агентов, Нацбанк прописал единый унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов.

Речь идет о порядке хранения агентами, передачи ими информации или документов об идентификации и верификации физических лиц - клиентов банка, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом; о порядке осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации физлиц - клиентов банка. А также об организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня подготовки в вопросах предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации физлиц - клиентов банка.

Согласно новым требованиям НБУ, коммерческий банк сможет выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.

Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских физлиц - клиентов банка возлагается на сам банк.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-июль 2017 года выросли на 7,171 млрд грн, или на 0,6%, – до 1,263 трлн грн по состоянию на 1 августа 2017 года.

При этом доля «неработающих» кредитов в банковской системе на конец июня составила 57,73%, в том числе самый высокий показатель нерабочих кредитов в кредитном портфеле госбанков – на уровне 73,1%.