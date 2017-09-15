В Минфине назвали сроки прибытия миссии МВФ в Киев

Техническая миссия Международного валютного фонда для доработки бюджетного законодательства приедет в Киев в октябре текущего года, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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"У нас приезжает следующая миссия Международного валютного фонда в октябре. Техническая миссия, которая с нами уже давно работает, и это будет третий их приезд. Мы работаем над новым Бюджетным кодексом", - сказала Маркарова.

Она пояснила, что внедрение в Украине среднесрочного бюджетного планирования, в рамках которого была разработана трехлетняя бюджетная резолюция, является «пилотным» проектом, и теперь необходимы соответствующие изменения в бюджетное законодательство.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 июня утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4% соответственно.

Резолюция предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга – до 55% ВВП с 66,8% ВВП.

При этом резолюция базируется на условии выполнения в полном объеме программы кредитования Международного валютного фонда.