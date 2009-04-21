Официальный курс НБУ на 22.04.2009

Официальный курс НБУ на 22.04.2009:100 USD США – 770.0000 (на 21 апреля – 770.0000)100 EUR – 995.7640 (на 21 апреля – 1005.4660)10 RUR – 2.2578 (на 21 апреля – 2.3007)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 22 апреля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 68433.75 (на 21 апреля – 67144.00)961 XAG 10 Серебро – 934.78 (на 21 апреля – 922.46)962 XPT 10 Платина – 90167.00 (на 21 апреля – 93401.00)964 XPD 10 Палладий – 17479.00 (на 21 апреля – 18018.00)

Официальный курс НБУ на 22.04.2009: 100 USD США – 770.0000 (на 21 апреля – 770.0000) 100 EUR – 995.7640 (на 21 апреля – 1005.4660) 10 RUR – 2.2578 (на 21 апреля – 2.3007) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 22 апреля 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 68433.75 (на 21 апреля – 67144.00) 961 XAG 10 Серебро – 934.78 (на 21 апреля – 922.46) 962 XPT 10 Платина – 90167.00 (на 21 апреля – 93401.00) 964 XPD 10 Палладий – 17479.00 (на 21 апреля – 18018.00)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter