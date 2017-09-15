Гривня "теряет форму": опустилась на межбанке до 26,25 за доллар

В пятницу, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,22/26,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,28/31,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2261 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 350 сделок на сумму 180,10 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,15/26,18 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,07/31,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4532/0,4543 грн/рубль.